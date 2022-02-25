Финал Кубка мира по натурбану в Москве отменен

Международная федерация санного спорта (FIL) объявила об отмене финала Кубка мира по натурбану в Москве в связи с текущей ситуацией на Украине.

Соревнования должны были пройти с 25 по 27 февраля.

«Федерация санного спорта России проделала большую работу по подготовке к финалу Кубка мира. Поэтому нам очень жаль, что соревнования пришлось отменить.

Но для нас безопасность участников всегда на первом месте. Поэтому наша главная цель сейчас – благополучно доставить домой всех спортсменов, а также тренеров и официальных лиц», – заявил президент FIL Эйнарс Фогелис.

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