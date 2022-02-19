Надежда Сергеева: «Не строю планы на следующую Олимпиаду, все-таки возраст уже, и до Игр долгих четыре года»

Российская бобслеистка прокомментировала выступление в бобах-двойках на в Пекине.

Сергеева и Юлия Беломестных заняли 9-е место.

«Я все равно оцениваю наше выступление на отлично с учетом того эмоционального фона, в котором мы находились. Когда нет никакой поддержки, а при первой же оплошности тебя пытаются списать.

Но чтобы результаты были лучше, надо работать по-другому, наверное. Даже если бы все четыре заезда мы проехали бы здесь без ошибок, то все равно боролись бы максимум за шестое место.

Посмотрите на немок. Я бы все понимала, если бы у них были гладкие проезды. Но их техника позволяет нивелировать такие грубые ошибки, которые нас точно бы остановили.

Если разбирать детально, то к этому бобу я привыкла только во втором заезде. Третий тоже поначалу давался неплохо, я подправила ошибки на верхнем участке трассы, где ранее ехала с огрехами.

Но, к сожалению, дернулась на девятом вираже и допустила грубую ошибку, которая нам очень много стоила на финише.

Что касается будущего, то я не строю планы на следующую Олимпиаду, все-таки возраст уже, и до Игр долгих четыре года. Не загадываю, словом. Посмотрим, как будет дальше», – сказала Сергеева.

