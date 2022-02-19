Олимпиада-2022. Бобслей. Макарова и Мамедова, Сергеева и Беломестных выступят в соревнованиях двоек

19 февраля на Олимпийских играх в Пекине пройдут третий и четвертый заезды в женских соревнованиях по бобслею в бобах-двойках.
Олимпиада-2022
Пекин, Китай
Бобслей
Женщины, двойки
Начало третьего заезда – 15.00 по московскому времени, начало четвертого заезда – 16.30.
Прямые трансляции – на канале «Матч! Арена».
После 2 заездов из 4
1. Лаура Нольте – Дебора Леви (Германия) – 2.02,05
2. Мариама Джаманка – Александра Бургхардт (Германия) – 0,50
3. Элана Майерс-Тэйлор – Сильвия Хоффман (США) – 0,74...
9. Надежда Сергеева – Юлия Беломестных (Россия) – 1,89...
14. Анастасия Макарова – Елена Мамедова (Россия) – 2,07