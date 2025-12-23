Александр Тихонов: «Спортсменам в Госдуме нечего делать. Фетисов – единственный, чья работа из депутатов мне нравится»

Тихонов: спортсменам в Госдуме нечего делать, нравится только работа Фетисова.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов рассказал о своем отношении к спортсменам-депутатам.

– Есть ли спортсмен-депутат, чья работа вас устраивает?

– Ни одного. Мы никого не видели ни на трибунах, нигде. Спортсменам в Госдуме нечего делать. У нас не хватает тренеров, специалистов. И где у нас есть бесплатный спорт? Хоккей, биатлон – все платное.

Единственный, чья работа из депутатов мне нравится, – Вячеслав Фетисов . Он единственный, кто может возразить, сказать и за кого-то постоять. А больше никого. Скажу откровенно – даже забыл фамилии этих депутатов-спортсменов. Их зовут «кнопочкины», потому что кнопку нажать могут, – сказал Тихонов.