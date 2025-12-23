Йоханнес Бо о смерти Баккена: «Он был одним из главных талантов в норвежском биатлоне. Невероятно грустно, когда кто-то уходит из жизни так рано»

Йоханнес Бо выразил соболезнования в связи со смертью Баккена.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бо выразил соболезнования в связи со смертью норвежского биатлониста Сиверта Баккена .

Трехкратный чемпион Европы Баккен скончался в возрасте 27 лет. Его нашли мертвым в гостиничном номере в Лаваце (Италия), причины смерти пока неизвестны.

«Невероятно грустно и несправедливо, когда кто-то уходит из жизни так рано. Он был одним из главных талантов в норвежском биатлоне. Всегда улыбался, говорил добрые слова. Когда Сиверт находился рядом, это чувствовалось: он создавал фантастически позитивную атмосферу.

Его главной целью было стать лучшим биатлонистом мира, и он был способен на это. Он только что вернулся на тот уровень, к которому стремился (на прошлой неделе Баккен стал 5-м в спринте на этапе Кубка мира в Анси – Спортс’’). Он доказал это всем нам.

В его карьере могло случиться еще многое, я абсолютно уверен в этом. Он мог добиться больших успехов», – сказал Йоханнес.

На Кубке мира в сезоне-2021/22 Баккен стал обладателем Малого хрустального глобуса в зачете масс-стартов.