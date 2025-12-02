  • Спортс
Виктория Метеля: «Штампы о внешности уже надоели. Я доказываю, что и выступать могу неплохо. Да и поговорить на разные темы»

Метеля: штампы о внешности надоели, доказываю, что и выступать могу неплохо.

Российская биатлонистка Виктория Метеля рассказала о работе моделью.

– Какие-то амбиции в этом плане есть?

– Неглобальные, скорее для галочки: хотелось бы пройтись по подиуму, сняться в рекламе, а может, и в каком-то фильме. Было бы интересно подписать контракт за границей. 

– В чем заключаются обязательства с нынешним агентством?

– Я должна присутствовать на определенных съемках, когда нахожусь в Москве.

– За это платят?

– Естественно.

– Дмитрий Губерниев не раз включал тебя в топ-3 самых красивых спортсменок России. Это как-то повлияло на предложение спонсоров, рекламодателей?

– Я не знаю, что именно повлияло, но сейчас мы ведем переговоры с одним крупным банком. Если договоримся, стану его лицом. 

– Накануне пробежался по прошлым интервью и статьям о тебе – и практически везде ты подаешься через внешность: «самая красивая», «самая эффектная», «самая яркая». Как к этому относишься?

– Если честно, уже надоело. Хочется чего-то новенького. Я доказываю, что и выступать могу неплохо. Да и поговорить на разные темы. 

Про красоту – далеко не самый плохой штамп. Но тут такое дело, что у многих модель сразу ассоциируется с девушкой легкой социальной ответственности. В комментариях потом пишут: эскортница, да кроме как лицом торговать и улыбаться, ничего больше не может. От этого становится неприятно, – сказала Метеля.

Исповедь биатлонистки-фотомодели о детских ранах: уничтожение от тренеров, прослушка, пряник под кроватью

logoВиктория Метеля
logoсборная России жен
