Депутат Свищев: «Ковентри говорит совершенно правильные вещи. Главное, чтобы ее слова не расходились с делами»

Депутат Свищев: важно, чтобы слова Ковентри не расходились с делами.

Депутат Госдумы, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев оценил высказывание главы Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри о допуске спортсменов к турнирам.

Ковентри заявила , что каждый допущенный к соревнованиям спортсмен должен иметь возможность участвовать в них без дискриминации или политического вмешательства.

«Заявление Кирсти Ковентри прекрасное, прозвучали замечательные слова. Как бывшая спортсменка она говорит совершенно правильные вещи. Нужно, чтобы ее слова не расходились с делами.

Если она так действительно думает и готова поддерживать спортсменов всех стран, то пускай поддерживает всех тех атлетов, которые сейчас не могут выступать на соревнованиях по различным причинам, в том числе по политически надуманным», – сказал Свищев.

