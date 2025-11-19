Цветков и Емерхонов пропустят Кубок МЛКБ по состоянию здоровья. Их заменят Евменов и Зубарев
Цветков и Емерхонов пропустят Кубок Международной лиги клубного биатлона.
Биатлонисты Максим Цветков и Евгений Емерхонов не выступят на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) по состоянию здоровья. Об этом сообщает телеграм-канал МЛКБ.
Цветкова в составе команды «Питер PRO» заменит Дмитрий Евменов, а Емерхонова в составе L-Team – Алексей Зубарев.
Третий Кубок МЛКБ пройдет в Ханты-Мансийске 22-23 ноября, участие примут 20 команд. В программе турнира – масс-старты и смешанная эстафета.
Составы команд на Кубок МЛКБ: Серохвостов выступит за «Профински», Поршнев и Метеля – за «Югру», Белько и Сола – за «М@КСИМУС»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал МЛКБ
