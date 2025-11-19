  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Цветков и Емерхонов пропустят Кубок МЛКБ по состоянию здоровья. Их заменят Евменов и Зубарев
0

Цветков и Емерхонов пропустят Кубок МЛКБ по состоянию здоровья. Их заменят Евменов и Зубарев

Цветков и Емерхонов пропустят Кубок Международной лиги клубного биатлона.

Биатлонисты Максим Цветков и Евгений Емерхонов не выступят на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) по состоянию здоровья. Об этом сообщает телеграм-канал МЛКБ.

Цветкова в составе команды «Питер PRO» заменит Дмитрий Евменов, а Емерхонова в составе L-Team – Алексей Зубарев. 

Третий Кубок МЛКБ пройдет в Ханты-Мансийске 22-23 ноября, участие примут 20 команд. В программе турнира – масс-старты и смешанная эстафета.

Составы команд на Кубок МЛКБ: Серохвостов выступит за «Профински», Поршнев и Метеля – за «Югру», Белько и Сола – за «М@КСИМУС»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал МЛКБ
Международная лига клубного биатлона (МЛКБ)
Алексей Зубарев
Дмитрий Евменов
logoсборная России
logoМаксим Цветков
Евгений Емерхонов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Составы команд на Кубок МЛКБ: Латыпов, Поварницын, Резцова и Каплина выступят за «Лыжный клуб Наседкина», Серохвостов – за «Профински», Поршнев и Метеля – за «Югру»
вчера, 20:45
Серохвостов восстановился после травмы и выступит на Кубке МЛКБ
19 ноября, 11:17
Истомин об участии Серохвостова в Кубке МЛКБ: «Даниил настроен оптимистично, подготовка проходит хорошо»
18 ноября, 15:21
Главные новости
Составы команд на Кубок МЛКБ: Латыпов, Поварницын, Резцова и Каплина выступят за «Лыжный клуб Наседкина», Серохвостов – за «Профински», Поршнев и Метеля – за «Югру»
вчера, 20:45
Депутат Свищев о трансляциях Олимпиады: «Я бы предложил не показывать в России те виды спорта, где мы не допущены»
вчера, 13:15
Российские биатлонисты обратились в комиссию спортсменов IBU из-за недопуска к соревнованиям
вчера, 12:44
Александр Тихонов: «Назвал бы Фуркада умным французом. Всегда к нему относился с уважением, когда он был спортсменом»
вчера, 12:40
Дмитрий Губерниев: «Майгуров сиднем сидел, как Илья Муромец, но теперь проклятые супостаты с помощью Фуркада будут обращены в бегство»
вчера, 11:56
Васильев об олимпийском перемирии: «Проводить этот шаг в одностороннем порядке нет никакого смысла, это не тот мир, о котором можно говорить»
вчера, 11:46
Кентен Фийон-Майе: «Было бы настоящей честью стать знаменосцем Франции на Олимпиаде-2026. Пока не хочу говорить о решении, жду дополнительной информации»
вчера, 06:31
Глава МОК Ковентри: «Нам надо обеспечить, чтобы сила спорта была способна строить мосты и объединять нас. Мы верим в это в олимпийском движении»
вчера, 06:18
Депутат Свищев: «Ковентри говорит совершенно правильные вещи. Главное, чтобы ее слова не расходились с делами»
19 ноября, 18:38
IBU о допуске россиян: «В настоящее время никаких изменений не предвидится. Исполнительный совет следит за развитием событий на местах»
19 ноября, 17:34
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Губерниев: «Заявление Ковентри означает, что в отношении российских спортсменов все останется как есть. Нас пока никуда пускать не собираются»
вчера, 12:03
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
29 марта, 16:10