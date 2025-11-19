  • Спортс
Виттоцци, Вирер, Джакомель и Хофер вошли в состав сборной Италии на первый этап Кубка мира

Виттоцци, Вирер, Джакомель и Хофер вошли в состав сборной Италии на Кубок мира.

Стал известен состав сборной Италии по биатлону на первый этап Кубка мира, который пройдет в Эстерсунде с 29 ноября по 7 декабря.

В заявку вошли пять женщин и шесть мужчин.

Сборная Италии

Женщины

Лиза Виттоцци

Доротея Вирер

Микела Каррара

Ханна Аухенталлер

Самуэла Комола

Мужчины

Томмазо Джакомель

Лукас Хофер

Дидье Бьона

Даниэле Каппеллари

Патрик Браунхофер

Элия Дзени

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: FISI
