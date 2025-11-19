Виттоцци, Вирер, Джакомель и Хофер вошли в состав сборной Италии на первый этап Кубка мира
Стал известен состав сборной Италии по биатлону на первый этап Кубка мира, который пройдет в Эстерсунде с 29 ноября по 7 декабря.
В заявку вошли пять женщин и шесть мужчин.
Сборная Италии
Женщины
Лиза Виттоцци
Доротея Вирер
Микела Каррара
Ханна Аухенталлер
Самуэла Комола
Мужчины
Томмазо Джакомель
Лукас Хофер
Дидье Бьона
Даниэле Каппеллари
Патрик Браунхофер
Элия Дзени
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: FISI
