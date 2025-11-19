Виктор Майгуров: «СБР остается в топе федераций, которые получают 100 баллов по рейтингу РУСАДА»
Майгуров: Союз биатлонистов России проводит активную антидопинговую работу.
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что федерация набирает 100 баллов по рейтингу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Международный союз биатлонистов (IBU) в мае включил 16 российских спортсменов в пул допинг-тестирования на сезон-2025/26.
«Это нормальная тенденция, что наши спортсмены включены в международный пул допинг-тестирования. Это лучше, чем если бы их там не было. Стараются держать в тонусе наших спортсменов.
Хотя и без него РУСАДА тоже регулярно проводит тестирование. Стараемся проводить активную антидопинговую работу. Мы остаемся в топе федераций, которые получают 100 баллов по рейтингу РУСАДА», – сказал Майгуров.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
