  • Виктор Майгуров: «СБР остается в топе федераций, которые получают 100 баллов по рейтингу РУСАДА»
1

Майгуров: Союз биатлонистов России проводит активную антидопинговую работу.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что федерация набирает 100 баллов по рейтингу Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Международный союз биатлонистов (IBU) в мае включил 16 российских спортсменов в пул допинг-тестирования на сезон-2025/26.

«Это нормальная тенденция, что наши спортсмены включены в международный пул допинг-тестирования. Это лучше, чем если бы их там не было. Стараются держать в тонусе наших спортсменов.

Хотя и без него РУСАДА тоже регулярно проводит тестирование. Стараемся проводить активную антидопинговую работу. Мы остаемся в топе федераций, которые получают 100 баллов по рейтингу РУСАДА», – сказал Майгуров. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
