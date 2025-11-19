Директор СБР Пак – на вопрос о призовых в сезоне: «Денег нет, но вы держитесь… Но все наши обязательства мы выполним»

Директор Союза биатлонистов России: денег нет, но все обязательства мы выполним.

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак заявил, что организация выполнит все обязательства, несмотря на финансовые трудности.

– Можете ли рассказать о призовых на этот сезон?

– Денег нет, но вы держитесь… Мы попробовали увеличить призовые с титульным спонсором на финал Кубка России в Златоусте. Будут увеличены вдвое. Также будет рассмотрено, где еще это можно будет сделать.

Что касается общего призового фонда, то он не меняется никак по сравнению с прошлым. Летом ходили слухи, что денег нет у СБР… Денег нет, но все наши обязательства мы выполним! – приводит слова Пака «Матч ТВ».

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает