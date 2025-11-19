Серохвостов восстановился после травмы и выступит на Кубке МЛКБ
Серохвостов восстановился после травмы и выступит на Кубке МЛКБ по биатлону.
Даниил Серохвостов восстановился после травмы и сможет выступить на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).
Об этом сообщил Карим Халили, который заявлен за команду «Профински» вместе с Серохвостовым, Викторией Сливкой и Анастасией Халили.
Кубок МЛКБ пройдет 22-23 ноября в в Ханты-Мансийске. Ранее Серохвостов сообщал, что получил несколько повреждений в результате падения.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал МЛКБ
