Майгуров о патронах для биатлона: «Не дешевые, но они есть. Бить тревогу не нужно»
Майгуров призвал не бить тревогу из-за проблемы с патронами в биатлоне.
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о проблеме с патронами для спортсменов.
«Патроны – вопрос очень больной, но решаемый для сборной. Мы приобрели необходимое количество патронов. Поставщики привезли их с запасом, он реализуется для региональных спортсменов.
Патроны не дешевые, но они есть. Бить тревогу не нужно», – заявил Майгуров.
«В стране не осталось нормальных патронов». Беда в нашем биатлоне
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
