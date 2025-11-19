Майгуров о патронах для биатлона: «Не дешевые, но они есть. Бить тревогу не нужно»

Майгуров призвал не бить тревогу из-за проблемы с патронами в биатлоне.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о проблеме с патронами для спортсменов.

«Патроны – вопрос очень больной, но решаемый для сборной. Мы приобрели необходимое количество патронов. Поставщики привезли их с запасом, он реализуется для региональных спортсменов.

Патроны не дешевые, но они есть. Бить тревогу не нужно», – заявил Майгуров.

