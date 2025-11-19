Пройс и Мюльбахер выиграли спринт на отборочных соревнованиях в Обертиллиахе, Хаузер – 2-я, Фак – 4-й, Эдер – 7-й, Лампич – 15-я

Пройс и Мюльбахер победили на отборочных соревнованиях в Обертиллиахе.

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс и австриец Фредрик Мюльбахер победили в спринтах на соревнованиях в Обертиллиахе. Отборочные старты Обертиллиах Спринт Женщины 1. Франциска Пройс (Германия) – 21.03,6 (1) 2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 39,7 (1) 3. Лидия Жураускайте (Литва) – 1.00,2 (0) 4. Леа Ротшопф (Австрия) – 1.09,5 (1) 5. Эма Капустова (Словакия) – 1.10,1 (0) 6. Дуня Здоуц (Австрия) – 1.23,3 (1) 7. Анна Андексер (Австрия) – 1.29,2 (2)... 12. Анна Гандлер (Австрия) – 1.46,5 (3)... 15. Анамария Лампич (Словения) – 2.04,3 (6) Мужчины 1. Фредрик Мюльбахер (Австрия) – 26.03,2 (1) 2. Максимилиан Проссер (Австрия) – 7,9 (0) 3. Ловро Планко (Словения) – 10,3 (1) 4. Яков Фак (Словения) – 12,9 (2) 5. Денис Насыко (Украина) – 13,7 (1) 6. Фабиан Мюллауэр (Австрия) – 16,9 (2) 7. Симон Эдер (Австрия) – 20,1 (1)... 10. Матия Легович (Хорватия) – 38,2 (3)... 17. Давид Коматц (Австрия) – 1.00,2 (3) 18. Миха Довжан (Словения) – 1.00,4 (3)... 20. Артур Исхаков (Словакия) – 1.05,0 (1)