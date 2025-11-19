  • Спортс
Пройс и Мюльбахер выиграли спринт на отборочных соревнованиях в Обертиллиахе, Хаузер – 2-я, Фак – 4-й, Эдер – 7-й, Лампич – 15-я

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс и австриец Фредрик Мюльбахер победили в спринтах на соревнованиях в Обертиллиахе. 

Отборочные старты

Обертиллиах

Спринт

Женщины

1. Франциска Пройс (Германия) – 21.03,6 (1)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 39,7 (1)

3. Лидия Жураускайте (Литва) – 1.00,2 (0)

4. Леа Ротшопф (Австрия) – 1.09,5 (1)

5. Эма Капустова (Словакия) – 1.10,1 (0)

6. Дуня Здоуц (Австрия) – 1.23,3 (1)

7. Анна Андексер (Австрия) – 1.29,2 (2)...

12. Анна Гандлер (Австрия) – 1.46,5 (3)...

15. Анамария Лампич (Словения) – 2.04,3 (6)

Мужчины

1. Фредрик Мюльбахер (Австрия) – 26.03,2 (1)

2. Максимилиан Проссер (Австрия) – 7,9 (0)

3. Ловро Планко (Словения) – 10,3 (1)

4. Яков Фак (Словения) – 12,9 (2)

5. Денис Насыко (Украина) – 13,7 (1)

6. Фабиан Мюллауэр (Австрия) – 16,9 (2)

7. Симон Эдер (Австрия) – 20,1 (1)...

10. Матия Легович (Хорватия) – 38,2 (3)...

17. Давид Коматц (Австрия) – 1.00,2 (3)

18. Миха Довжан (Словения) – 1.00,4 (3)...

20. Артур Исхаков (Словакия) – 1.05,0 (1)

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
