Директор СБР Пак о падении интереса к биатлону в России: «Не знаю, откуда такая информация. Биатлон на 4-м месте по трансляциям»

В СБР не согласились с информацией о падении интереса к биатлону в России.

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак ответил на вопрос о падении интереса к биатлону в стране.

«Не знаю, откуда такая информация. Первое место по трансляциям занимает футбол, на втором месте смешанные единоборства. На третьем – хоккей, на четвертом – биатлон», – сказал Пак.

С 2022 года российские спортсмены отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов (IBU).