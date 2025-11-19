Директор СБР Пак о падении интереса к биатлону в России: «Не знаю, откуда такая информация. Биатлон на 4-м месте по трансляциям»
В СБР не согласились с информацией о падении интереса к биатлону в России.
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак ответил на вопрос о падении интереса к биатлону в стране.
«Не знаю, откуда такая информация. Первое место по трансляциям занимает футбол, на втором месте смешанные единоборства. На третьем – хоккей, на четвертом – биатлон», – сказал Пак.
С 2022 года российские спортсмены отстранены от соревнований Международного союза биатлонистов (IBU).
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
