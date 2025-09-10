  • Спортс
Нуждов о китайских биатлонистах на Кубке МЛКБ: «Рассчитываем, что они приедут. Каждый год ведутся переговоры, мы продвинулись в этом вопросе»

Организаторы МЛКБ рассчитывают на участие китайских биатлонистов в турнире.

Об этом заявил президент Международной лиги клубного биатлона Алексей Нуждов.

В текущем году Кубок МЛКБ пройдет 22 и 23 ноября. В программе соревнований – масс-старты и смешанная эстафета. В сезоне-2024/25 победители гонок получали по одному миллиону рублей, серебряные призеры – по 500 тысяч, бронзовые – по 250 тысяч.

– Вы сказали, что в этот раз будет команда из Китая. То есть с ними ведутся переговоры?

– Да. Каждый год они ведутся, и сейчас мы уже достаточно продвинулись в этом вопросе. Поэтому рассчитываем, что они приедут.

– Когда начнется работа по формированию команд?

– На следующей неделе. Сначала мы получим заявки от желающих. Дальше все будет зависеть от критериев допуска, прописанных в положении о соревнованиях. Желающих может оказаться больше, чем позволит лимит, и тогда уже окончательно сформируются команды, – сказал Нуждов. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Международная лига клубного биатлона
