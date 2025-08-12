  • Спортс
Дмитрий Губерниев: «Возможные решения на встрече Путина и Трампа перерастут в спорт несомненно и сразу»

Губерниев считает, что решения на встрече Путина и Трампа могут затронуть спорт.

15 августа президент России Владимир Путин встретится с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске.

«Возможные решения на этой встрече перерастут в спорт несомненно и сразу. Как только будут достигнуты те или иные договоренности. Если не будут достигнуты, ничего не изменится в спорте. Все очень просто. Это касается любых видов спорта – и летних, и зимних.

Международный олимпийский комитет (МОК) и федерации очень жестко ориентированы на это, я это точно знаю. Поэтому мы ждем. Что касается надежд, то их питают юноши. А я уже постарше, я реалист. Как будет, так и будет», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
