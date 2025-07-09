Антон Бабиков: «Я порой смотрю на повальное увлечение людей фотографией и недоумеваю: какой смысл сравнивать карточки свою и соседа? Ты должен смотреть на работы выдающихся фотографов»

Антон Бабиков рассказал, что удивляет его в увлечении людей фотографией.

5 июля чемпион мира по биатлону пробежал легкоатлетический марафон «Белые ночи» в Санкт-Петербурге.

– Как давно вам пришла в голову мысль начать бегать на официальных мероприятиях?

– Я всегда любил бегать, причем бегал хорошо, но просто никогда не выступал на соревнованиях, где есть сертифицированные трассы, где ты можешь понимать о своем результате и своем состоянии гораздо больше, чем на любительских стартах, где трасса, условно говоря, весьма приблизительно размечается рулеткой. Когда бежишь в компании не самых сильных бегунов-любителей – это результат, который ни о чем не говорит.

Здесь же, на каждой из трех дистанций (полумарафон, «десятка» и марафон), стартовали все российские лидеры, и мне лично, как профессиональному спортсмену, который следит за всеми беговыми событиями и имеет представление о рекордах мира на каждой из дистанций, было очень интересно сравнить себя с лучшими и понять, насколько велика, условно говоря, та пропасть, которая меня от них отделяет. Причем все три моих забега стали для меня первым подобным опытом.

– Простите за вопрос, но какая вам вообще разница, как велика эта пропасть, если бег не является вашей основной специализацией?

– Я всегда считал: если чем-либо занимаешься, ты должен стремиться только за лучшими. Я порой смотрю на повальное увлечение людей фотографией и недоумеваю: какой смысл сравнивать свою карточку с карточкой соседа?

Ты должен смотреть на работы Эндрю Маккарти, кого-то еще из выдающихся фотографов и думать, дотягиваешь ты до их видения мира, до их технической реализации или нет. Так же и с бегом. Для меня нет смысла радоваться тому, что я бегаю быстрее, чем мои братья или Саша Логинов, который в Питере тоже марафон бежал, кстати, – сказал Бабиков .