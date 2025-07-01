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Лиза Виттоцци: «Мне нужен был перерыв, пусть и вынужденный. Я была физически и морально истощена»

Лиза Виттоцци заявила, что пропуск сезона дал ей возможность восстановиться.

Обладательница Кубка мира сезона-2023/24 пропустила год из-за травмы спины. 

«Я думаю, мне нужен был перерыв, пусть он и был вынужденным. Я была физически и морально истощена.

У меня не было времени, чтобы остановиться и подумать о том, чего я уже достигла. С тех пор, как я начала заниматься биатлоном, все было в движении.

Несмотря на то, что мне пришлось пережить трудный период, это дало мне время все переварить и обдумать. Я поняла, что рискованно всегда выкладываться на 100%, не сбавляя темпа: нужно уметь давать себе время на отдых, даже если ты на вершине», – сказала Виттоцци. 

К олимпийскому сезону итальянка готовится с Александром Индерстом и Эдоардо Меццаро.

«Я давно знаю Алекса и доверяю ему во всем. И я думаю, что это самое главное: если ты убежден, что делаешь правильный выбор, все будет хорошо.

С Эдоардо я работала два года назад. Он очень компетентен, у него большой опыт, и он помог мне вернуться на тот уровень, на котором я была ранее. Это очень ценная поддержка. 

Очевидно, что Олимпиада – главная цель сезона, но сейчас я о ней не думаю, она еще слишком далеко. Столько всего может произойти. 

Я постараюсь идти от гонки к гонке, набирая форму. Что бы ни случилось, я буду рада снова выйти на Кубок мира, потому что прошлой зимой было трудно смотреть соревнования по телевизору.

Мне больше нечего доказывать. Все, чего я достигла, достаточно для меня. И если этого достаточно для меня, этого должно быть достаточно и для других», – заявила Виттоцци. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
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