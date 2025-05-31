Вирер об Олимпиаде-2026: «Это будет идеальный момент для завершения карьеры, даже если я не выиграю или не возьму медалей»

Доротея Вирер заявила, что Олимпиада-2026 будет идеальным завершением карьеры.

«Это особенный год, потому что Олимпийские игры пройдут дома, и у всех большие ожидания. Я стараюсь выкладываться полностью и угождать всем, но очевидно, что подготовка будет сложной, потому что хочется выложиться немного больше и ничего не упустить. Но в то же время, учитывая, что внимания больше, чем обычно, автоматически появляется больше обязательств.

Можно сказать, что для завершения моей карьеры это будет идеальный момент, даже если я не выиграю или не возьму медалей. Целеустремленность и мотивация по-прежнему есть, и я всегда выкладываюсь на максимум, но годы идут, и тело уже не отвечает на нагрузки так же, как в 25 лет», – сказала Вирер в подкасте Gazzetta dello Sport.

Арена в Антхольце, которая примет олимпийский турнир по биатлону, расположена неподалеку от родного города спортсменки Брунико.

«Мысль о том, что я вернусь к тому, с чего все началось, очень приятна, и это прекрасная история. Я не могу дождаться февраля, когда этот круг замкнется. Надеюсь, после этого я смогу немного насладиться жизнью.

Пугает ли меня завершение карьеры? Да, немного. Я считаю, что, будучи спортсменом, ты не можешь на 100% подготовиться к будущему. У вас могут быть свои планы и идеи, но пока вы не воплотите их в жизнь, вы не узнаете, каково это на самом деле. Мы живем в пузыре, это не похоже на обычную жизнь. С этой точки зрения мы очень привилегированы», – отметила четырехкратная чемпионка мира.

«Отложить материнство было труднейшим решением». Вирер уже ветеран, но не уходит – почему?