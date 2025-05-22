Тренер Виттоцци: «После перенесенной травмы Лизе нужен особый подход. Мы хотим вернуть ее на прежний уровень»
Тренер Лизы Виттоцци рассказал, как биатлонистка готовится к сезону после травмы.
Обладательница Кубка мира сезона-2023/24 пропустила год из-за травмы спины. Сейчас она тренируется индивидуально под руководством Эдоардо Меццаро и Алекса Индерста.
«После перенесенной травмы Лизе нужен особый подход. Цель – достаточно быстро вернуть ее в форму, которая позволит ей присоединиться к работе в группе.
После пропуска зимы из-за проблем со спиной тренировки будут проходить под наблюдением врача.
Это большая ответственность, но я вижу в этом возможность. Мы хотим вернуть Лизу на уровень, который был у нее до травмы, вернуть ей спокойствие и уверенность», – сказал Меццаро.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Ski-nordique
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости