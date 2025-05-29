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Дмитрий Васильев: «Каждый допинговый случай – колоссальный ущерб престижу государства. Это должно наказываться уголовной ответственностью»

Дмитрий Васильев призвал к уголовным наказаниям за допинг.

«В вопросах наказания за нарушения в области спортивной медицины должен быть комплексный подход. Начиная со штрафов и заканчивая уголовным преследованием.

Я не беру сейчас конкретных лиц, но у нас же были нарушения антидопингового законодательства? Были. А разве кто-нибудь понес уголовную ответственность? Ведь каждый допинговый случай – это колоссальный ущерб престижу государства. И, естественно, это должно наказываться не штрафом или запрещением профессиональной деятельности, а уголовной ответственностью.

Назовите мне хоть один случай, когда за допинговый скандал кто-то был привлечен к уголовной ответственности. А ведь это серьезное правонарушение. И, насколько я знаю, во многих странах допинг вообще приравнен к употреблению наркотиков. Значит, это сознательное действие по подрыву здоровья человека, а это должно квалифицироваться как уголовное преступление.

Я считаю, что в этой части нам надо жестко наводить порядок, и тогда у нас будет надежда на то, что не только в спорте, но и во всех отраслях что-то изменится в лучшую сторону. В нашей стране есть, конечно, немало сознательных людей, но ведь закон нарушают люди, которые далеки от понимания своей ответственности», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

«Наша главная проблема в России, и не только в спорте, а во всех отраслях, заключается в полной безответственности. То есть те люди, которые осуществляют правонарушения в различных сферах, зачастую не несут той ответственности, которую должны нести. Отсюда и возникает безнаказанность, и, соответственно, они понимают, что за их противоправные действия им глобального наказания не будет. Если бы все было регламентировано очень жестко и несло бы реальную ответственность, то этих нарушений закона было бы значительно меньше.

Мы раньше выезжали в Европу и понимали, насколько там люди в этих вопросах значительно дисциплинированнее. По той причине, что они, во-первых, понимают, что их будет преследовать неотвратимость наказания. И, во-вторых, то, что размер штрафов за границей такой серьезный, что они не захотят ничего нарушать. А у нас в этом смысле, конечно, еще есть колоссальные ресурсы и есть, над чем работать.

И нам в этой части надо наводить порядок – чтобы люди понимали: за каждый их проступок обязательно будет наказание. Соответственно, эти люди уже не захотят в дальнейшем нарушать законодательство. И это проблема не только спорта, но и всех других сфер жизни, которые нас окружают», – добавил Васильев.

Путин о спортивной медицине: «Надо навести порядок. Валиеву обвинили в применении каких-то препаратов, а она ничего не знала – ерунда какая-то»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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