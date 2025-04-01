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Дмитрий Васильев: «Ковентри задаст правильный тренд в действиях WADA. Сейчас антидопинговое агентство – это карающий меч, которым рубят неугодных»

Дмитрий Васильев сравнил WADA с «карающим мечом», используемым против неугодных.

29 мая пройдут выборы президента Всемирного антидопингового агентства (WADA). Единственным кандидатом на должность будет поляк Витольд Банька.

«Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Ковентри еще не сказала своего слова. Думаю, она предложит альтернативную Баньке кандидатуру. Не стоит забывать, что МОК – главенствующая организация, а WADA – второстепенная.

Даже если Банька останется главой WADA, Ковентри задаст правильный тренд в действиях WADA. Ведь нынешняя политика Всемирного антидопингового агентства – это катастрофа. Сейчас WADA – это карающий меч, которым рубят неугодных. Есть угодные и неугодные страны по национальному признаку. Ковентри понимает, что такого быть просто не должно», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Ковентри – новый босс МОК, она ставленница Баха. Что это значит для России?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoМОК
Витольд Банька
logoWADA
logoКирсти Ковентри
logoДмитрий Васильев
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