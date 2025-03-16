Виктор Майгуров: «Отечественные бесфторовые парафины конкурентоспособны, если сравнивать их с импортными аналогами»
– Как прошла поездка сервисменов в Италию?
– Была такая поездка. Хоть нам Антхольц, где пройдут Олимпийские игры, и знаком, но там мы соревновались, когда были разрешены фторсодержащие мази, парафины. Эта история требует пристального внимания.
Результат этой поездки таков: у нас есть отечественные бесфторовые парафины, которые в том числе конкурентоспособны, если сравнивать их с импортными аналогами, которые мы там тестировали. Более того, есть интерес у российских производителей к тому, чтобы поставлять продукцию нам на тесты. Через какое‑то время фторовых парафинов не будет в принципе.
На первое место выходит структура самих лыж – нам нужна будет передвижная шлифмашина. И важно обучить специалистов. Мы понимаем, что без хороших лыж, без скольжения выходить на старт смысла нет. Поэтому прилагаем все усилия, легальные и не очень, для того, чтобы держать руку на пульсе, – сказал глава Союза биатлонистов России.
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