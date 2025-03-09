Брезаз-Буше о победе в зачете эстафет: «Было сложно, ведь перед стартом мы занимали второе место. Получить Малый глобус стало для нас главной целью»

Жюстин Брезаз-Буше поделилась эмоциями после победы в зачете эстафет.

Французские биатлонистки Лу Жанмонно, Осеан Мишлон, Брезаз-Буше и Жюлия Симон выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Нове-Место и принесли команде Малый хрустальный глобус в этой дисциплине.

«Было сложно, ведь перед стартом мы занимали второе место [в зачете, уступая Швеции]. Получить Малый глобус стало для нас главной целью в этот уикенд. И я счастлива, что мы добились этого в нынешнем сезоне», – сказала Брезаз-Буше.

Симон отметила атмосферу на трибунах в Нове-Место.

«Команда провела потрясающую гонку. Я очень рада выиграть эстафету и эстафетный глобус. Просто сумасшедшая атмосфера, тут [в Нове-Место] болеют за всех, это невероятно. Очень рада быть здесь и показывать хорошие результаты. Думаю, мне с этим повезло», – сказала Симон.