Фото
1

Дмитрий Малышко встретился с Мартеном Фуркадом в Энгадине

Бывший российский биатлонист Дмитрий Малышко встретился с Мартеном Фуркадом.

Бронзовый призер ЧМ-2019 по биатлону выложил совместное фото с пятикратным олимпийским чемпионом.

9 марта Фуркад примет участие в лыжном марафоне на 42 км в швейцарском Энгадине.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: соцсети Дмитрия Малышко
logoМартен Фуркад
logoДмитрий Малышко
logoсборная России
фото
logoсборная Франции
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Жакелен завоевал Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования
1414 марта 2020, 14:49
Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в зачете спринтов в сезоне-2019/20
1912 марта 2020, 16:25
Главные новости
Финал Кубка России. Сливко, Резцова, Шевченко, Халили, Казакевич, Миронова выступят в большом масс-старте
12сегодня, 06:00Live
Жюлия Симон: «Начало сезона было трудным – я не сдавалась. Возвращение к победам приносит облегчение»
16 минут назад
Кубок мира. Эстафета. Симон и Брезаз-Буше побегут за Францию, Ханна Оберг и Магнуссон – за Швецию, Тандревольд и Киркеэйде – за Норвегию
10сегодня, 06:04
Кубок мира. Эстафета. Братья Бо и Лагрейд выступят за Норвегию, Фабьен и Эмильен Клод, Фийон-Майе – за Францию, Самуэльссон и Понисилуома – за Швецию
7сегодня, 06:03
Финал Кубка России. Серохвостов, Латыпов, Халили, Бабиков, Логинов, Бажин пробегут большой масс-старт
вчера, 20:34
Светлана Миронова: «Я склонна считать, что в жизни мы не совершаем ошибок. Мы получаем большой опыт, через который или растем как личности, или не растем»
2вчера, 20:39
Михаил Шашилов: «Миронова очень сильно переболела, потеряла в весе 4 кг. Сначала был грипп. Только выкарабкалась – случилось кишечное отравление»
2вчера, 20:32
Йоханнес Бо не сможет превзойти рекорд Бьорндалена по количеству побед за карьеру
15вчера, 19:40
Кубок мира. Общий зачет. Пройс продолжает лидировать, Жанмонно – 2-я, Симон – 3-я
71вчера, 17:55
Симон одержала 14-ю победу в карьере, у Ханны Оберг – 34-й подиум, у Мишлон – второй
4вчера, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок IBU. Фрей, Ботн, Дале-Шевдал, Кристиансен, Баккен, Фрацшер, Реес пробегут большой масс-старт
сегодня, 05:50
Кубок IBU. Бене, Боте, Гигонна, Арнеклейв, Эрдал, Пасслер, Шерер выступят в большом масс-старте
сегодня, 05:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Симон – 2-я, Пройс – 3-я
вчера, 17:59
Кубок IBU. Ботн выиграл гонку преследования, Кристиансен – 2-й, Дале-Шевдал – 3-й
4вчера, 15:15
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Лагрейд – 2-й, Самуэльссон – 3-й
вчера, 15:08
Расписание седьмого этапа Кубка IBU в Отепя
1вчера, 05:40
Кубок наций (жен). Франция лидирует, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
67 марта, 19:10
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Жанмонно – 3-я
7 марта, 19:00
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
46 марта, 19:26
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо вышел в лидеры, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
6 марта, 19:14