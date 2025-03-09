Дмитрий Малышко встретился с Мартеном Фуркадом в Энгадине

Бывший российский биатлонист Дмитрий Малышко встретился с Мартеном Фуркадом.

Бронзовый призер ЧМ-2019 по биатлону выложил совместное фото с пятикратным олимпийским чемпионом.

9 марта Фуркад примет участие в лыжном марафоне на 42 км в швейцарском Энгадине.