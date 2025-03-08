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Симон одержала 14-ю победу в карьере, у Ханны Оберг – 34-й подиум, у Мишлон – второй

Французская биатлонистка Жюлия Симон одержала 14-ю победу в карьере.

Сегодня Симон выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место. Всего у нее 38 подиумов (14-12-12).

Второе место заняла шведка Ханна Оберг. На ее счету 34 подиума (11-12-11).

Третьей стала француженка Осеан Мишлон. Она поднялась на пьедестал во второй раз в карьере (0-1-1).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
logoХанна Оберг
logoЖюлия Симон
logoКубок мира по биатлону
logoОсеан Мишлон
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