Симон одержала 14-ю победу в карьере, у Ханны Оберг – 34-й подиум, у Мишлон – второй
Французская биатлонистка Жюлия Симон одержала 14-ю победу в карьере.
Сегодня Симон выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место. Всего у нее 38 подиумов (14-12-12).
Второе место заняла шведка Ханна Оберг. На ее счету 34 подиума (11-12-11).
Третьей стала француженка Осеан Мишлон. Она поднялась на пьедестал во второй раз в карьере (0-1-1).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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