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Кубок мира. Гонка преследования. Мишлон была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше уступила 2 секунды, Ханна Оберг – лучшая по скорострельности и чистому времени пасьюта

Осеан Мишлон показала лучший лыжный ход в пасьюте на Кубке мира в Нове-Место.

Кубок мира по биатлону-2024/25

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Женщины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Осеан Мишлон (Франция) – 26.15,0

2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2,0

3. Ханна Оберг (Швеция) – 10,0

4. Лу Жанмонно (Франция) – 15,2

5. Ида Лиен (Норвегия) – 16,7

6. Селина Гротиан (Германия) – 27,1

7. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 27,7

8. Анамария Лампич (Словения) – 28,3

9. Софи Шово (Франция) – 35,8

10. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 37,2

Скорострельность

1. Ханна Оберг (Швеция) – 1.27,4 (2)

2. Доротея Вирер (Италия) – 1.30,8 (1)

3. Жюлия Симон (Франция) – 1.31,5 (1)

4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.34,7 (3)

5. Лотте Ли (Бельгия) – 1.36,1 (1)

6. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.36,2 (2)...

22. Осеан Мишлон (Франция) – 1.43,7 (2)

Чистое время пасьюта

1. Ханна Оберг (Швеция) – 30.20,2

2. Осеан Мишлон (Франция) – 3,0

3. Селина Гротиан (Германия) – 12,9

4. Жюлия Симон (Франция) – 14,8

5. Доротея Вирер (Италия) – 21,4

6. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 26,2

7. Жанна Ришар (Франция) – 28,0

8. Лу Жанмонно (Франция) – 29,2

9. Суви Минккинен (Финляндия) – 43,8

10. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 54,3

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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logoИда Лиен
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logoЛу Жанмонно
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logoОсеан Мишлон
logoАнамария Лампич
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