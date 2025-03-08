Кубок мира. Гонка преследования. Мишлон была быстрейшей на лыжне, Брезаз-Буше уступила 2 секунды, Ханна Оберг – лучшая по скорострельности и чистому времени пасьюта
Кубок мира по биатлону-2024/25
7-й этап
Нове-Место, Чехия
Женщины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Осеан Мишлон (Франция) – 26.15,0
2. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 2,0
3. Ханна Оберг (Швеция) – 10,0
4. Лу Жанмонно (Франция) – 15,2
5. Ида Лиен (Норвегия) – 16,7
6. Селина Гротиан (Германия) – 27,1
7. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 27,7
8. Анамария Лампич (Словения) – 28,3
9. Софи Шово (Франция) – 35,8
10. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) – 37,2
Скорострельность
1. Ханна Оберг (Швеция) – 1.27,4 (2)
2. Доротея Вирер (Италия) – 1.30,8 (1)
3. Жюлия Симон (Франция) – 1.31,5 (1)
4. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.34,7 (3)
5. Лотте Ли (Бельгия) – 1.36,1 (1)
6. Аита Гаспарин (Швейцария) – 1.36,2 (2)...
22. Осеан Мишлон (Франция) – 1.43,7 (2)
Чистое время пасьюта
1. Ханна Оберг (Швеция) – 30.20,2
2. Осеан Мишлон (Франция) – 3,0
3. Селина Гротиан (Германия) – 12,9
4. Жюлия Симон (Франция) – 14,8
5. Доротея Вирер (Италия) – 21,4
6. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 26,2
7. Жанна Ришар (Франция) – 28,0
8. Лу Жанмонно (Франция) – 29,2
9. Суви Минккинен (Финляндия) – 43,8
10. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 54,3
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