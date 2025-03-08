Ирина Казакевич: «Сливко была великолепна и не позволила бороться с ней за победу»
Ирина Казакевич назвала великолепным выступление Виктории Сливко на Кубке России.
Сливко выиграла гонку преследования в финале КР в Златоусте, не допустив промахов. Казакевич финишировала второй (2 промаха; +57,5), Анастасия Халили – третьей (2 промаха; +1.58,1).
«Было очень здорово по трассе слышать поддержку болельщиков. Тяжеловато было передвигаться по дистанции, но в целом хорошая гонка. Удалось сохранить второе место. Виктория была великолепна и не позволила бороться с ней за победу», – сказала Казакевич
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости