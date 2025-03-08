Ирина Казакевич: «Сливко была великолепна и не позволила бороться с ней за победу»

Ирина Казакевич назвала великолепным выступление Виктории Сливко на Кубке России.

Сливко выиграла гонку преследования в финале КР в Златоусте, не допустив промахов. Казакевич финишировала второй (2 промаха; +57,5), Анастасия Халили – третьей (2 промаха; +1.58,1).

«Было очень здорово по трассе слышать поддержку болельщиков. Тяжеловато было передвигаться по дистанции, но в целом хорошая гонка. Удалось сохранить второе место. Виктория была великолепна и не позволила бороться с ней за победу», – сказала Казакевич