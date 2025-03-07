Ингрид Тандревольд: «Этот сезон был очень сложным. В какой-то момент я сомневалась, что смогу продолжать заниматься биатлоном»

Ингрид Тандревольд заявила, что думала о завершении карьеры в этом сезоне.

Сегодня норвежская биатлонистка выиграла спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место.

«Победа была довольно эмоциональной. Для меня этот сезон был очень сложным, и в какой-то момент я даже сомневалась, что смогу продолжать заниматься биатлоном», – сказала Тандревольд .

В декабре 2024 года Тандревольд перенесла операцию на сердце из-за аритмии.

«Столько людей отдали много сил ради того, чтобы я могла вернуться к выступлениям. Мне так хотелось отблагодарить за это. Мой кардиолог даже не мог нормально отдохнуть на Рождество – ему приходилось разговаривать со мной каждый день, чтобы успокоить меня и помочь настроиться на возвращение.

Мне было тяжело возвращаться к прежнему темпу, а потом слышать, что я не смогла перенять лидерство в команде у Тириль [Экхофф] и Марте [Ульсбю-Ройселанн] и что я якобы провалилась. Я действительно старалась изо всех сил.

Сегодня я просто решила, что пойду ва-банк, чтобы победить. Я не буду бояться провала, осторожничать. Мне нечего терять, решила я, так что буду просто наслаждаться», – сказала четырехкратная чемпионка мира в эстафетах.