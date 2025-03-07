Тандревольд одержала пятую победу в карьере, у Брезаз-Буше – 29-й подиум, у Симон – 37-й
Норвежка Ингрид Тандревольд выиграла спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место.
Это пятая победа в карьере Тандревольд. Всего у нее 24 подиума (5-14-5).
Второе место заняла представительница Франции Жюстин Брезаз-Буше. В ее активе 29 подиумов (13-9-7).
Третьей стала еще одна француженка Жюлия Симон. Она поднялась на пьедестал в 37-й раз в карьере (13-12-12).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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