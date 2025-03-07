Карим Халили: «В плане восстановления в сравнении с лидерами мирового биатлона мы сильно уступаем. У нас все на том же уровне, как было 10-15 лет назад»
– На Кубке мира появляются новые имена, тот же американец Райт. Молодежь, которая выступала раньше, выходит на новый уровень, пришло их время, а время тех, кто бегал с Йоханнесом Бо, подходит к концу.
– Время Серохвостова еще не ушло?
– Оно уже где‑то в финале, но еще есть шансы.
– Какой смысл заканчивать? Можно до 40 лет выступать. Сейчас есть современные технологии восстановления.
– В плане восстановления в сравнении с лидерами мирового биатлона мы сильно уступаем. У нас все на том же уровне, как было 10-15 лет назад. Думаю, иностранцы в этом плане шагнули далеко вперед.
Глядя на лидеров, норвежцев и французов, когда мы еще выступали, люди привозили фуру с собственной кухней и продуктами, в этом и заключается профессионализм. Они ищут спонсоров, в этом у них заинтересована и федерация. Это же не спонсор одного спортсмена привозит на всю команду, есть интерес спонсоров команды, – сказал биатлонист Карим Халили.
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