Карим Халили: «В плане восстановления в сравнении с лидерами мирового биатлона мы сильно уступаем. У нас все на том же уровне, как было 10-15 лет назад»

Халили заявил, что сборная России уступает иностранным в вопросе восстановления.

– На Кубке мира появляются новые имена, тот же американец Райт. Молодежь, которая выступала раньше, выходит на новый уровень, пришло их время, а время тех, кто бегал с Йоханнесом Бо, подходит к концу.

– Время Серохвостова еще не ушло?

– Оно уже где‑то в финале, но еще есть шансы.

– Какой смысл заканчивать? Можно до 40 лет выступать. Сейчас есть современные технологии восстановления.

– В плане восстановления в сравнении с лидерами мирового биатлона мы сильно уступаем. У нас все на том же уровне, как было 10-15 лет назад. Думаю, иностранцы в этом плане шагнули далеко вперед.

Глядя на лидеров, норвежцев и французов, когда мы еще выступали, люди привозили фуру с собственной кухней и продуктами, в этом и заключается профессионализм. Они ищут спонсоров, в этом у них заинтересована и федерация. Это же не спонсор одного спортсмена привозит на всю команду, есть интерес спонсоров команды, – сказал биатлонист Карим Халили.