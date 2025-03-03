Халили об уходе Йоханнеса Бо: «Понять могут только Бьорндален и Фуркад, которые приближены к нему по титулам. Остальные, думаю, понятия не имеют, как рассуждать, что ему лучше, что хуже»
31-летний норвежский биатлонист, который является пятикратным олимпийским чемпионом и 23-кратным чемпионом мира, уйдет из спорта по окончании сезона.
– Я считаю, что из биатлонистов понять Йоханнеса могут только Уле Эйнар Бьорндален и Мартен Фуркад, которые по титулам как-то к нему приближены. Все остальные, думаю, понятия не имеют вообще, как рассуждать с позиции Йоханнеса Бо после такого количества завоеванных титулов о том, что ему лучше, что хуже, насколько ему, может быть, что-то надоело или с чем он хочет связать свою дальнейшую жизнь. Это его позиция, и в любом случае решение такого спортсмена нужно уважать.
– Йоханнес в Ленцерхайде завоевал свой 23-й титул чемпиона мира, по этому показателю превзойдя Уле Эйнара Бьорндалена и Мартена Фуркада, из-за чего опять начались споры о звании «величайшего биатлониста в истории». Вы в этой дискуссии какого мнения придерживаетесь?
– Думаю, у каждого из них был свой период времени, в который он доминировал. Это очень классно, и каждый из них – величайший спортсмен своего времени. Мне кажется, что все как-то передавалось: когда еще бегал Бьорндален, уже Фуркад выходил на ведущие позиции; когда Мартен еще выступал, Йоханнес Бо уже показывал результат.
Сейчас Йоханнес заканчивает, и на самом деле как-то грустно, потому что, на мой взгляд, может быть, кто-то из новых таких спортсменов уже выступает, но по крайней мере, еще не проявляет себя, как, скажем так, чересчур одаренный спортсмен, – сказал бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете Халили.
Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!
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