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Халили об уходе Йоханнеса Бо: «Понять могут только Бьорндален и Фуркад, которые приближены к нему по титулам. Остальные, думаю, понятия не имеют, как рассуждать, что ему лучше, что хуже»

Карим Халили призвал уважать решение Йоханнеса Бо о завершении карьеруы.

31-летний норвежский биатлонист, который является пятикратным олимпийским чемпионом и 23-кратным чемпионом мира, уйдет из спорта по окончании сезона.

– Я считаю, что из биатлонистов понять Йоханнеса могут только Уле Эйнар Бьорндален и Мартен Фуркад, которые по титулам как-то к нему приближены. Все остальные, думаю, понятия не имеют вообще, как рассуждать с позиции Йоханнеса Бо после такого количества завоеванных титулов о том, что ему лучше, что хуже, насколько ему, может быть, что-то надоело или с чем он хочет связать свою дальнейшую жизнь. Это его позиция, и в любом случае решение такого спортсмена нужно уважать.

– Йоханнес в Ленцерхайде завоевал свой 23-й титул чемпиона мира, по этому показателю превзойдя Уле Эйнара Бьорндалена и Мартена Фуркада, из-за чего опять начались споры о звании «величайшего биатлониста в истории». Вы в этой дискуссии какого мнения придерживаетесь?

– Думаю, у каждого из них был свой период времени, в который он доминировал. Это очень классно, и каждый из них – величайший спортсмен своего времени. Мне кажется, что все как-то передавалось: когда еще бегал Бьорндален, уже Фуркад выходил на ведущие позиции; когда Мартен еще выступал, Йоханнес Бо уже показывал результат.

Сейчас Йоханнес заканчивает, и на самом деле как-то грустно, потому что, на мой взгляд, может быть, кто-то из новых таких спортсменов уже выступает, но по крайней мере, еще не проявляет себя, как, скажем так, чересчур одаренный спортсмен, – сказал бронзовый призер Олимпийских игр в эстафете Халили.

Йоханнес Бо объявил об уходе сквозь слезы – за год до Олимпиады и в погоне за рекордом. Что?!

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
logoМартен Фуркад
logoУле Эйнар Бьорндален
logoсборная Норвегии
logoКарим Халили
logoсборная Франции
logoЙоханнес Бо
Ленцерхайде
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