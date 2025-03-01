«Попасть на Олимпиаду будет непросто. Может, если будет wild card для россиян, тогда еще шансы есть». Васильев о лыжниках и биатлонистах

Экс-биатлонист Дмитрий Васильев высказался об идее wild card для россиян на ОИ.

Зимние Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

По информации шведского издания SVT, Международный олимпийский комитет (МОК) призывает зимние федерации, в частности по биатлону (IBU) и лыжному спорту (FIS), допустить россиян до квалификации на Игры-2026.

– Как думаете, удастся ли увидеть российских спортсменов полноценно на ОИ‑2026?

– Сложно сказать. Можно гадать сколько угодно. Но, в принципе, дыма без огня не бывает. Раз пошла такая тенденция, и появляется статья шведского издания о готовности вернуть россиян… Раз такая информация пошла, она не беспочвенна. Думаю, велики шансы, что российские спортсмены будут на Олимпиаде в Италии.

Другое дело, что надо еще пройти квалификацию. А у нас, лыжников и биатлонистов, шансы пройти эту квалификацию есть только в декабре. Все. 1 января уже должны быть определены составы. Пройти квалификацию за декабрь и попасть в квоту… Это непросто. Тем более что мы три года не выступали на высочайшем уровне. И по понятным причинам мы скорости в некоторой степени потеряли. Непростые условия, непростая задача.

Может, если будет какой‑то специальный wild card для россиян, тогда еще шансы есть. А так, попасть будет непросто. Тем более там сплошь эти допингисты‑норвежцы. Попробуй обыграй. Посмотрим, как все будет развиваться, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .

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