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Дмитрий Васильев: «Чемпионат мира по биатлону – это первенство мошенников и легализованных допингистов. Без российских спортсменов он не представляет значения»

Васильев назвал чемпионат мира по биатлону первенством мошенников и допингистов.

Чемпионат мира стартовал сегодня в швейцарском Ленцерхайде.

– Мне неинтересно смотреть соревнования без российских спортсменов. Чемпионат мира по биатлону сейчас – это первенство мошенников и легализованных допингистов, которыми являются норвежцы. А что мне смотреть на мошенников?

Чемпионат мира я не буду смотреть. Статистику можно и в интернете узнать, кто из мошенников какое место занял. Я не буду смотреть ни одной гонки. Без российских спортсменов такие турниры не представляют значения.

– Лидеры сборной России могли бы сейчас бороться за медали чемпионата мира?

– Сложно сказать. Отсутствие практики на международном уровне оставляет свой отпечаток. Конкуренция с ведущими спортсменами мира, даже с допингистами, заставляет повышать свой уровень. А когда ты бесконечно соревнуешься только со своими, ты не понимаешь, быстро ты бежишь или медленно.

Твое мастерство ограничивается результатами твоих соперников. Все зависит от того, с кем ты соревнуешься, – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
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