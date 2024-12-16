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Дмитрий Васильев: «Международные турниры – это пародия на биатлон. Доминируют норвежские спортсмены, которым разрешено использовать допинг»

Дмитрий Васильев назвал международные соревнования пародией на биатлон.

«Мне не очень интересно смотреть за международными турнирами. Это пародия на биатлон. Доминируют только норвежские спортсмены, которым разрешено легально использовать допинг под мнимым предлогом болезней. Тех, кто использует допинг, обыграть очень сложно.

Они убивают не только биатлон, но и лыжные гонки. Поэтому сейчас смотреть на биатлон печально. Норвежцы попытались сделать все, чтобы выбить главного конкурента, освободив поляну, чтобы обыгрывать всех», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Уровень российских стартов в любом случае мог упасть, как бы их ни готовили. Когда соревнуешься между собой, ты не понимаешь – быстро бежишь или нет. Какой твой уровень среди мировых лидеров, никто не может это понять.

Только в контактной гонке, очном состязании можно проверить свои силы. Сейчас посади дома допинговых норвежцев – они тоже не поймут сильно готовы или нет. Это касается любой команды, которая отрезана от спортсменов топового уровня.

У нас есть некоторые спортсмены, которые хорошо подготовлены. Тот же Серохвостов, Анастасия Халили, Шевченко, Вика Сливко. Достаточно спортсменов, которые могут потрепать нервы допинговым норвежцам. Поэтому в данном случае есть кому выступить достойно», – отметил Васильев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РБК Спорт
logoсборная России
logoКубок мира по биатлону
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoсборная Норвегии
logoсборная России жен
logoДаниил Серохвостов
logoВиктория Сливко
logoдопинг
logoДмитрий Васильев
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
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