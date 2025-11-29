Лу Жанмонно: «Чувствовала огромное давление. В последние месяцы стрельба на лежке была не очень хороша, поэтому сегодня я боялась»

Лу Жанмонно: боялась за свою стрельбу на лежке в эстафете.

Французская биатлонистка Лу Жанмонно прокомментировала результаты эстафеты на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Сборная Франции, в которой Жанмонно была финишером, одержала победу.

«Начинать сезон очень сложно, потому что не знаешь, в какой ты сейчас форме и насколько правильной была подготовка. Начать с победы – лучший способ обрести уверенность.

Я чувствовала огромное давление из-за стрельбы. В последние месяцы стрельба лежа была не очень хороша, поэтому сегодня я немного боялась. И была рада, что отстрелялась чисто.

Стрельба стоя получилась довольно сложной. Начать с дополнительного патрона – хороший способ сохранять спокойствие, а это самое главное во время стрельбы», – сказала Жанмонно.

⚡️ Кубок мира. Женская сборная Франции победила в эстафете, Италия – 2-я, Чехия – 3-я