Антон Смольский: «Лукашенко переживает за нас и смотрит гонки. Это еще больше стимулирует показывать хороший результат»

Антон Смольский рассказал, что его мотивирует поддержка от Александра Лукашенко.

Белорусский биатлонист завоевал четыре золотые медали на Кубке сильнейших с участием сборных России и Беларуси в Раубичах.

– Знаю, что на некоторых российских этапах болельщиков на трассу не пропускают, и биатлонисты лесные участки практически в тишине проходят. Такая «шумная» раубичская дистанция не сбивала с привычного настроя?

– Мы все профессионалы и понимаем, для чего мы выходим на старты.

Когда заходит разговор о том, сколько людей за нас переживает, сколько смотрит наши гонки дома у экранов и пьет валерьянку... Да что говорить, даже наш президент [Беларуси] Александр Григорьевич переживает за нас и смотрит гонки. Это сразу мотивирует.

Конечно, есть и доля волнения, но меня это еще больше стимулирует показывать хороший результат. Мне хочется радовать не только себя, не только членов команды, но и людей, которые болеют сидя у телевизора.

– Александр Лукашенко особым презентом для всей команды подчеркнул, что пристально следит за результатами отечественных биатлонистов на домашнем старте. Насколько это стало неожиданным для вас?

– Это действительно было неожиданно. Большая честь принять такой подарок от президента. Было очень приятно осознавать то, что он так детально следит, переживает за нас и любит биатлон. Это очень здорово.

С другой стороны – очень волнительно и ответственно. Каждый после такого осознает, что он должен работать и выступать еще лучше, ведь для нас созданы все условия, чтобы мы тренировались, готовились и радовали всех любителей биатлона, – сказал Смольский .