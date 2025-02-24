Губерниев о сборной России на Кубке сильнейших: «Мужской коллектив подготовку к главному старту провалил. Команда выглядела слабо»
Дмитрий Губерниев считает, что российские биатлонисты провалили Кубок сильнейших.
Турнир с участием сборных России и Беларуси завершился накануне в Раубичах.
«Кубок сильнейших спортсменов прошел под знаменами российской женской команды, которая выступала очень сильно. Не будем забывать и эстафетные успехи. Наши девочки в целом доминировали даже при таких мощных Смольской и Соле.
А у мужчин, получается, только Карим Халили завоевал несколько медалей. Один раз забрал личную гонку. Мужской коллектив, если говорить про подопечных Каминского и в меньшей степени про команду Башкирова, подготовку к главному старту провалил, называя вещи своими именами. Команда выглядела слабо и явно ниже своих возможностей.
Посмотрим, что будет дальше и какие выводы сделают тренеры. Ждем разбора биатлонных полетов», – сказал Губерниев.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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