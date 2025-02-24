Губерниев о сборной России на Кубке сильнейших: «Мужской коллектив подготовку к главному старту провалил. Команда выглядела слабо»

Дмитрий Губерниев считает, что российские биатлонисты провалили Кубок сильнейших.

Турнир с участием сборных России и Беларуси завершился накануне в Раубичах.

«Кубок сильнейших спортсменов прошел под знаменами российской женской команды, которая выступала очень сильно. Не будем забывать и эстафетные успехи. Наши девочки в целом доминировали даже при таких мощных Смольской и Соле.

А у мужчин, получается, только Карим Халили завоевал несколько медалей. Один раз забрал личную гонку. Мужской коллектив, если говорить про подопечных Каминского и в меньшей степени про команду Башкирова , подготовку к главному старту провалил, называя вещи своими именами. Команда выглядела слабо и явно ниже своих возможностей.

Посмотрим, что будет дальше и какие выводы сделают тренеры. Ждем разбора биатлонных полетов», – сказал Губерниев .