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Дмитрий Васильев: «Общий уровень стрелковой подготовки не только у нас, но и даже у белорусов оставляет желать лучшего»

Васильев высказался об уровене стрелковой подготовки российских биатлонистов.

Сегодня в Раубичах завершился Кубок сильнейших спортсменов. В мужском масс-старте победил белорус Антон Смольский, его соотечественник Дмитрий Лазовский стал вторым, россиянин Карим Халили – третьим. У женщин гонку выиграла россиянка Виктория Метеля, Тамара Дербушева финишировала второй, белоруска Ирина Шаклеина – третьей. 

«На мажорной ноте закончили соревнования. Полный паритет женщин и мужчин, две российские девушки выиграли, бронзовая призерка — белоруска и наоборот у мужчин. Все очень красиво.

Меня единственное, что расстроило, в такую погоду никто из мужчин не стрельнул с четырех рубежей на ноль. И вообще общий уровень стрелковой подготовки не только у нас, но и даже у белорусов оставляет желать лучшего.

Спортсмены устают не только физически, но и психологически. И вот стрельба — это 50% психология. Все спортсмены умеют стрелять на ноль, но перенести этот ноль на старт уже непросто становится.

Надо вернуть стрельбу, и вот это, мне кажется, самый главный компонент для того, чтобы успешно выступить на чемпионате страны, — сказал Дмитрий Васильев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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