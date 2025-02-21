Йоханнес Бо о возможном допуске россиян: «Если бы они были на старте, у нас были бы свои соображения, но мы не могли бы возражать против этого»
Йоханнес Бо заявил, что поддерживает IBU в вопросе возвращения россиян.
«Я поддерживаю Международный союз биатлонистов (IBU) в этом вопросе.
Если бы они были на старте, у нас так или иначе были бы свои соображения по этому поводу, но мы не могли бы возражать против этого. Мы могли бы высказать свое мнение, но они все равно бы были там.
Я думаю, IBU занимает хорошую позицию. Единственно правильную, на мой взгляд», – сказал пятикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Йоханнес Бо в интервью TV2.
Россияне отстранены от турниров под эгидой IBU с марта 2022 года.
Опубликовала: Анна Лаптева
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