Симон о сингл-миксте на ЧМ: «В прошлом году эту гонку бежала Жанмонно, и сейчас я чувствовала некоторое давление. Хотелось выступить так же хорошо»
Сборная Франции в составе Симон и Кентена Фийона-Майе завоевала золото в Ленцерхайде.
В 2024 году сингл-микст на чемпионате мира тоже выиграли французы – тогда Фийон-Майе бежал в паре с Лу Жанмонно.
«В прошлом году эту гонку бежала Лу, и сейчас я чувствовала некоторое давление, потому что она выступила очень хорошо. Я хотела сделать то же самое, особенно учитывая, что в прошлом году тоже бежал Кентен. Так приятно, что получилось. Я действительно пока довольна этим чемпионатом мира», – сказала Симон.
«Я больше нервничал, когда наблюдал за этапами Жюлии, чем когда проходил свои. Я знал, что мне нужно делать. Это была напряженная гонка, борьба шла постоянно. Короткий круг, и стрельба определяет многое. Спасибо Жюлии за отличную работу», – приводит слова Фийона-Майе сайт Международного союза биатлонистов (IBU).
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