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  • Дмитрий Ярошенко: «В IBU выбрали максимально жесткую позицию по вопросу допуска россиян, так что рассчитывать особо не на что. Но все будет зависеть от главы МОК»
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Дмитрий Ярошенко: «В IBU выбрали максимально жесткую позицию по вопросу допуска россиян, так что рассчитывать особо не на что. Но все будет зависеть от главы МОК»

Ярошенко считает, что глава МОК может убедить IBU допустить российских биатлонистов.

Ранее президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин в интервью NRK заявил, что вопрос допуска россиян даже в нейтральном статусе сейчас не рассматривается. 

«Такие заявления не делаются на уровне блефа. В отличие от других федераций, в которых смягчается риторика, в IBU выбрали максимально жесткую позицию. Так что рассчитывать особо не на что.

Но все будет зависеть от президента Международного олимпийского комитета: если он примет решение, то глава IBU никуда не денется и мы будем участвовать в Олимпийских играх», – сказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
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