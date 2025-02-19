Дмитрий Васильев: «Думаю, IBU последней из международных федераций допустит нас до соревнований. Там такие русофобы сидят, что представить невозможно»
Дмитрий Васильев предположил, что IBU последней из федераций допустит россиян.
Глава Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин заявил, что вопрос о допуске россиян сейчас не рассматривается.
«Думаю, IBU самой последней из международных федераций допустит нас до соревнований, там такие русофобы сидят, что представить невозможно.
Они же в отношении своего же президента Андерса Бессеберга, человека, который создал биатлон в нынешнем виде, завели дело, обвинили в коррупции. И это за то, что он к русским относился как к равным. Это о многом говорит, что из себя представляют нынешние руководители IBU», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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