Губерниев о допуске биатлонистов: «Многое будет зависеть от историй, к которым спорт отношения не имеет. На данный момент ситуация осталась прежней, беспросветной»

Губерниев считает, что ситуация с допуском биатлонистов остается беспросветной.

Глава Международного союза биатлонистов (IBU ) Олле Далин заявил, что вопрос о допуске россиян сейчас не рассматривается.

«Глобально ничего не изменилось. Переговоры на высшем уровне завершились тем, что они будут продолжены. Есть диалог. Мы знаем, что у США есть определенные вопросы к Европе и наоборот.

Нас могут как и допустить в ближайшие 10 дней, так и не вернуть в ближайшие 10 лет. Нужно продолжать наблюдение. Многое будет зависеть от других историй, к которым спорт, мягко говоря, отношения не имеет. На данный момент ситуация осталась прежней, беспросветной.

Мы понимаем, что Олле Далин оставляет себе пространство для маневра, лишний раз, подчеркивая, что Международная федерация биатлона будет не главной фигурой в вопросе нашего допуска. Поэтому молодец, оставил себе щелочку. Куда мы, по меткому заявлению Михаила Дегтярева, залезем, когда придет время», – сказал Дмитрий Губерниев .