«Существенные изменения в политике есть, а спорт идет с некоторым опозданием». Каминский о недопуске россиян

Юрий Каминский считает, что мировой спорт не успевает за изменениями в политике.

Сейчас россияне по-прежнему отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Это дело спортивных функционеров – заниматься налаживанием контактов с другими странами. Точнее говоря, заниматься вопросами нашего допуска, потому что контакты-то так или иначе есть. Через прессу только мы следим за всем этим. Существенные изменения в политике действительно есть, а спорт идет с некоторым опозданием», – сказал тренер сборной России по биатлону Каминский .

Тренер также отметил, что россиян допускают до соревнований в других видах спорта.

«У нас же выезжают спортсмены в других дисциплинах. Конечно, будут «доброжелатели», которые будут держать камень за пазухой. Напрямую вряд ли будут что-то говорить, но мы же знаем толерантную Европу. Они улыбаются в лицо, а за спиной могут пакость сделать. Для них это обычное поведение, ничего страшного», – заявил Каминский.