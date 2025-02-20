«Существенные изменения в политике есть, а спорт идет с некоторым опозданием». Каминский о недопуске россиян
Сейчас россияне по-прежнему отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
«Это дело спортивных функционеров – заниматься налаживанием контактов с другими странами. Точнее говоря, заниматься вопросами нашего допуска, потому что контакты-то так или иначе есть. Через прессу только мы следим за всем этим. Существенные изменения в политике действительно есть, а спорт идет с некоторым опозданием», – сказал тренер сборной России по биатлону Каминский.
Тренер также отметил, что россиян допускают до соревнований в других видах спорта.
«У нас же выезжают спортсмены в других дисциплинах. Конечно, будут «доброжелатели», которые будут держать камень за пазухой. Напрямую вряд ли будут что-то говорить, но мы же знаем толерантную Европу. Они улыбаются в лицо, а за спиной могут пакость сделать. Для них это обычное поведение, ничего страшного», – заявил Каминский.
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