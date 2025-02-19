  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Глава IBU о допуске российских спортсменов: «Сейчас такой вопрос даже не рассматривается»
29

Глава IBU о допуске российских спортсменов: «Сейчас такой вопрос даже не рассматривается»

Глава IBU заявил, что не рассматривает вопрос о допуске российских биатлонистов.

«Сейчас такой вопрос даже не рассматривается.

Но мы надеемся, что конфликт закончится, потому что они (Россия и Беларусь – Спортс’‘) – две очень важные биатлонные нации», – сказал президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин в интервью NRK.

Опубликовал: Антон Пилясов
сборная Беларуси
Олле Далин
logoсборная России жен
logoIBU
logoсборная России
logoсборная Беларуси жен
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Домрачева об отстранении россиян и белорусов: «Это не имеет никакого смысла. Для многих рушатся мечты такими несправедливыми решениями»
615 февраля, 10:49
Михаил Дегтярев: «IBU занимает радикальную позицию по недопуску россиян, что абсолютно необоснованно. Лучшая половина биатлона сейчас на Кубке сильнейших»
3215 февраля, 10:18
IBU: «Статус российских и белорусских биатлонистов не меняется. Заявления других федераций никак не влияют на нас»
4221 января, 14:09
Рекомендуем
Главные новости
Логинова о словах главы Антидопингового агентства Норвегии: «Очередное беспочвенное и голословное обвинение, жалкие попытки подорвать авторитет РУСАДА»
225 минут назад
Ханна Оберг: «Очевидно, что завершение карьеры уже близко. Я начинаю думать о других вещах, кроме биатлона»
4сегодня, 06:59
Смольская о том, кто занимается ребенком: «У нас есть няня. Мы берем ее с собой на соревнования»
сегодня, 06:26
Артем Истомин: «Недавно норвежские лыжники сказали, что своим методом тренировок выкосили поколение талантливых спортсменов»
14сегодня, 06:22
Виктор Майгуров: «Наш сервис сейчас в Европе – тестируют и лыжи, и бесфторовые парафины с прицелом на Милан-2026»
9сегодня, 06:15
Чемпионат мира по биатлону-2025. Индивидуальная гонка. Тарьей Бо стартует 38-м, Самуэльссон – 42-м, Йоханнес Бо – 52-м, Фийон-Майе – 56-м, Лагрейд – 60-м
9сегодня, 06:10
Расписание чемпионата мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде
27сегодня, 06:10
Расписание трансляций Кубка сильнейших по биатлону в Раубичах
10сегодня, 06:10
Антон Бабиков: «Логинову вечерние гонки подходят меньше, чем нам с Поварницыным. Он жаворонок, а не сова»
вчера, 19:59
Антон Бабиков: «Хорошая скорость в каждой гонке – это была моя цель на сезон, пока удается ее поддерживать. Надеюсь, получится еще побороться»
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев о главе норвежского антидопинга: «Удивительно, что он не знает простых вещей. Либо не понимает, что говорит. Тогда ему нужно срочно обратиться к врачу»
2вчера, 20:06
Шашилов о биатлонистках: «Когда они бегали в линзах, это была катастрофа – мешал свет, были блики. Сейчас все в порядке, но нужно время, чтобы перестроиться на искусственное освещение»
вчера, 07:16
Савелий Коновалов о серебре в спринте на Кубке сильнейших: «Как удалось обыграть всю взрослую сборную России? Случайность, наверное»
15 февраля, 16:25
Дарья Домрачева: «Дочки уже проявляют интерес к спорту, мы всячески их поддерживаем, стараемся вместе выбираться на лыжи»
115 февраля, 10:52
Кубок наций. Франция лидирует, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
312 февраля, 15:29
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Германия – 2-я, Швеция – 3-я
512 февраля, 15:26
Светлана Ишмуратова: «Самое важное событие Игр в Сочи – наше первое общекомандное место. Гордость за страну, за ребят!»
128 февраля, 06:35
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
64 февраля, 06:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо и Лагрейд делят первое место, Перро – 3-й
26 января, 15:13
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция вышла в лидеры, Франция – 2-я, Норвегия – 3-я
126 января, 13:55
Рекомендуем