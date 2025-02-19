Глава IBU о допуске российских спортсменов: «Сейчас такой вопрос даже не рассматривается»

Глава IBU заявил, что не рассматривает вопрос о допуске российских биатлонистов.

«Сейчас такой вопрос даже не рассматривается.

Но мы надеемся, что конфликт закончится, потому что они (Россия и Беларусь – Спортс’‘) – две очень важные биатлонные нации», – сказал президент Международного союза биатлонистов (IBU ) Олле Далин в интервью NRK.