Самуэльссон о словах про квоты норвежцев: «Меня чуть не линчевали. У них по 6 спортсменов на старте, и я уважаю это, но нужно думать, что будет лучше для биатлона»

Себастьян Самуэльссон заявил, что его чуть не «линчевали» за слова про норвежцев.

Шведский биатлонист Самуэльссон ранее назвал странным тот факт, что Норвегию в гонках чемпионата мира могут представлять по шесть спортсменов.

«Меня спрашивали об этом норвежские журналисты, и потом меня чуть не линчевали. Говорили, что я не хочу соревноваться с лучшими и так далее.

Конечно, норвежцы считают, что им нужно разрешить выпускать по шесть спортсменов на старт, и я отношусь к этому с уважением. Но я думаю, что мы должны хотя бы подумать на эту тему.

Я хочу соревноваться с лучшими, в этом нет никаких сомнений. Но мы должны думать и о том, что будет лучше для биатлона.

У нас есть шесть норвежцев, которые могут выиграть медаль в спринте. Пятеро из них могут выступить плохо, но в любом случае [Норвегия] с медалью. И тогда Норвегия всегда будет впереди», – говорил двукратный чемпион мира Самуэльссон перед спринтом на ЧМ в Ленцерхайде. Ту гонку выиграл Йоханнес Бо, причем все шесть норвежцев попали в топ-10.