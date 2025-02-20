Самуэльссон о словах про квоты норвежцев: «Меня чуть не линчевали. У них по 6 спортсменов на старте, и я уважаю это, но нужно думать, что будет лучше для биатлона»
Шведский биатлонист Самуэльссон ранее назвал странным тот факт, что Норвегию в гонках чемпионата мира могут представлять по шесть спортсменов.
«Меня спрашивали об этом норвежские журналисты, и потом меня чуть не линчевали. Говорили, что я не хочу соревноваться с лучшими и так далее.
Конечно, норвежцы считают, что им нужно разрешить выпускать по шесть спортсменов на старт, и я отношусь к этому с уважением. Но я думаю, что мы должны хотя бы подумать на эту тему.
Я хочу соревноваться с лучшими, в этом нет никаких сомнений. Но мы должны думать и о том, что будет лучше для биатлона.
У нас есть шесть норвежцев, которые могут выиграть медаль в спринте. Пятеро из них могут выступить плохо, но в любом случае [Норвегия] с медалью. И тогда Норвегия всегда будет впереди», – говорил двукратный чемпион мира Самуэльссон перед спринтом на ЧМ в Ленцерхайде. Ту гонку выиграл Йоханнес Бо, причем все шесть норвежцев попали в топ-10.
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