Динара Смольская: «Хорошо справилась со стрельбой, но не угадала с экипировкой. Оделась очень тепло, было сильно жарко»

Динара Смольская: не угадала с экипировкой в гонке Кубка России.

Белорусская биатлонистка Динара Смольская рассказала, что из-за ошибки с экипировкой чувствовала себя некомфортно во время спринта на Кубке России.

Этап Кубка России проходит в Ханты-Мансийске. Смольская заняла в спринте 4-е место с чистой стрельбой и отставанием 24,1 секунды от победительницы – Анны Солы .

«Хорошо справилась со стрельбой, но не очень угадала с экипировкой. Оделась очень тепло, мне было сильно жарко, у меня все сковало. По дистанции я снимала рукавицы», – сказала биатлонистка в эфире «Матч ТВ ».

«Я утром отказалась стартовать, увидев, какая погода за окном. И только посмотрев видео Антона Бабикова [с термометром] в телеграм-канале, где он сказал, что можно бежать, я собралась и пошла на пристрелку.

Почему опоздала на старт? Я надевала чехлы. Я надела сегодня чехлы Антона (Смольского), они мне чуть большие. Не сразу попала нога в крепление, я начала паниковать.

Я слышу, что меня уже объявляют, идет обратный отсчет. Я еще больше паникую, еще больше их рву. Увидела, что стартовала позже своего времени и с первого круга начала сильно бежать. Хорошо, что потом успокоилась», – добавила Смольская.

❄️ Кубок России. Сола выиграла спринт, Фролова – 2-я, Халили – 3-я, Смольская – 4-я, Метеля – 8-я, Миронова – 10-я