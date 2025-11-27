  • Спортс
Анастасия Халили: «Легкие пока не привыкли к морозу, тяжело дышалось. До сих пор во рту не очень приятный железный вкус»

Анастасия Халили: легкие пока не привыкли к морозу на Кубке России.

Биатлонистка Анастасия Халили рассказала о сложностях на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске из-за мороза.

Сегодня Халили заняла третье место в спринте. Победила Анна Сола из Беларуси, второй стала Елизавета Фролова. 

«Рада, что не замерзла бежать, хоть и была холодная погода. Бежалось неплохо, но единственное, что легкие пока не привыкли к такому морозу, тяжело дышалось, до сих пор во рту такой не очень приятный железный вкус.

Один промах в спринте – это для меня очень хорошо, если мы берем и прошлый сезон, когда я совершала и по пять промахов. Довольна, но пока не удается додержать скорость до конца дистанции. Но надеюсь, что с каждым стартом я буду разгоняться», – сказала Халили.

Во время гонки температура опускалась до минус 18 градусов.

